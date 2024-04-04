Polisi Amankan Belasan Preman di Majalaya, Sejumlah Sajam Diamankan

Polisi operasi pembersihan preman di Majalaya

BANDUNG - Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polsek Majalaya bersama Tim Si Jalak Presisi dan Resmob Polresta Bandung melaksanakan operasi premanisme di bulan suci Ramadhan 2024 di Wilayah Majalaya, Rabu (3/4/2024) dini hari.

Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait tindakan premanisme yang meresahkan.

Sebelum dilaksanakan, puluhan personel gabungan menggelar apel dan menerima arahan secara langsung.

Dalam kegiatan tersebut, personel gabungan membagi diri menjadi tiga tim yang masing-masing dipimpin oleh perwira dari Polsek Majalaya.

Mereka menyisir berbagai titik rawan kriminalitas, termasuk wilayah pasar, terminal, dan lokasi lainnya.

Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi mengatakan dari hasil operasi ini pihaknya berhasilnya menangkap 13 orang yang diduga sebagai preman.

"Sebanyak 13 preman beserta sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, miras, dan obat-obatan terlarang berhasil kita amankan," ujar Aep saat dikonfirmasi.

Aep menegaskan bahwa para pelaku yang diamankan akan dijerat sesuai dengan Undang-Undang Darurat, dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.