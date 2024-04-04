Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Janda Cantik Mengaku Dihamili Kades, Minta Pertanggungjawaban

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:34 WIB
Janda Cantik Mengaku Dihamili Kades, Minta Pertanggungjawaban
Ilustrasi (Foto: Freepik)
MADINA - Seorang janda cantik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), mengaku ditipu dan dihamili seorang kepala desa (kades).

"Pertama saya menjalin hubungan asmara dengan A Kepala di Kecamatan Kotanopan Madina sudah setahun lebih lamanya, dia berjanji menikahi saya, dan membiayai hidup saya. Ternyata tidak alias ia bohongi," ungkap janda cantik berinisial W, kepada MNC Portal Indonesia, kamis (4/4/2024).

Ironisnya, W bercerita selama berhubungan dengan A, dia sudah dua kali hamil. Namun, pada kandungan pertamanya mereka sepakat menggugurkannya.

"Pertama saya hamil hasil hubungan saya dengan A dia suruh saya amborsi, setalah yang kedua ini dia berjanji membesarkan anak yang di kandungan saya. Jadi sampai saat ini sudah 4 bulan isi perut saya, tapi si A tak juga menikahi dan menfkahi saya lagi," ujarnya.

W juga mengaku, jika A tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, maka ia akan menempuh jalur hukum atas merasa ditipu oleh sang kepala desa tersebut.

