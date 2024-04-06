Peristiwa 6 April : Gerhana Matahari Era Yunani Kuno hingga Sindo TV Jadi iNewsTV

BERAGAM peristiwa penting bersejarah terjadi 6 April di berbagai belahan dunia. Beberapa di antaranya, munculnya fenomena gerhana matahari yang pertama kali dicatat pada 648 SM. Kemudian SINDO TV resmi jadi iNewsTV pada tanggal ini juga.

Untuk mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 6 April dari sumber Wikipedia. Berikut ulasannya:

648 SM - Gerhana matahari pertama dicatat Yunani kuno

Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya Matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata jarak 384.400 kilometer dari bumi lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 kilometer.

1320 - Skotlandia merdeka

Skotlandia adalah negara konstituen dari negara resmi Britania Raya. Mencakup sepertiga bagian utara Pulau Britania, Skotlandia berbatasan dengan Inggris di sebelah selatan, Laut Utara di sebelah timur, Samudera Atlantik di sebelah utara dan barat, serta Selat Utara dan Laut Irlandia di sebelah baratdaya.

Selain daratan utama, Skotlandia juga terdiri dari 790 pulau lebih, termasuk Kepulauan Utara dan Hebrides.

1841 - John Tyler jadi Presiden Amerika Serikat ke-10

Ia menjadi wakil presiden pertama yang menjadi presiden dalam sejarah Amerika dikarenakan presiden yang sedang menjabat meninggal dunia. Selama menjadi presiden, Tyler banyak memveto proposal penting yang diajukan partainya, karena itulah partainya tidak menyukainya, kabinetnya dijuluki orang sebagai "bencana" dan menjadikan Tyler salah satu presiden yang diletakkan di rangking paling bawah.

1896 - Olimpiade modern pertama dibuka di Athena

Pada sebuah kongres pada tahun 1894 yang diselenggarakan oleh Pierre de Coubertin di Paris, Komite Olimpiade Internasional (IOC) didirikan, dan Ibu Kota Yunani, Athena dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade modern pertama.

Yunani tidak berpengalaman dalam menyelenggarakan even olahraga, dan awalnya juga mempunyai masalah keuangan, namun akhirnya berhasil mempersiapkan segalanya tepat waktu.