HOME NEWS NEWS

Puncak Arus Mudik di Bandara AP II Berjalan Lancar, Jumlah Penumpang Sentuh 313.170

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:32 WIB
Puncak Arus Mudik di Bandara AP II Berjalan Lancar, Jumlah Penumpang Sentuh 313.170
Puncak arus mudik di bandara AP II berjalan lancar. (Foto: dok Angkasa Pura II)
A
A
A

JAKARTA - Operasional dan pelayanan di 20 bandara PT Angkasa Pura II pada puncak arus mudik 6 April 2024 berjalan dengan lancar.

Pada puncak arus mudik 6 April, jumlah pergerakan penumpang pesawat di bandara-bandara yang dikelola AP II secara kumulatif mencapai 313.170 penumpang.

Sejalan dengan itu, jumlah penumpang pesawat angkutan lebaran 2024 di seluruh bandara AP II pada 3 - 6 April (H-7 sampai H-4) tercatat sudah menyentuh 1,08 juta atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sekitar 940.000 penumpang.

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, jumlah penumpang pada puncak arus mudik 6 April tercatat 187.750 penumpang. Sehingga, pada 3 - 6 April (H-7 sampai H-4) jumlah penumpang mencapai 658.607 penumpang atau naik sekitar 16 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

VP of Corporate Communication AP II Cin Asmoro mengatakan kolaborasi yang baik di antara seluruh stakeholder bandara menjadi kunci utama kelancaran pelayanan dan operasional pada puncak arus mudik.

      
