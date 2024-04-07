Sinergi Pemerintah dan Polri Wujudkan Mudik Nyaman dengan Rest Area Tambahan

JAKARTA - Mudik merupakan tradisi tahunan jelang Hari Raya Idulfitri di Indonesia. Di tahun 2024 ini, jumlah pemudik diprediksi mencapai 193,6 juta, meningkat 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pemudik. Salah satunya adalah dengan menyediakan rest area tambahan di beberapa titik jalur mudik.

Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan beberapa langkah untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik di tahun 2024, antara lain penyediaan rest area tambahan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, dan tempat makan.

Kemenhub juga melakukan skema penguraian penumpukan kendaraan di rest area. Skema ini di antaranya adalah pembatasan waktu istirahat yakni maksimal 30 menit serta pengalihan arus jika terjadi penumpukan kendaraan di rest area, Kemenhub akan mengalihkan arus kendaraan ke rest area lain.

Dikatakan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan Adita Irawati, pada mudik 2024 kali ini tersedia 59 rest area tambahan untuk mengurai kepadatan di satu tempat juga meminimalisir pengendara beristirahat di bahu jalan.

“Jadi, khususnya untuk operator-operator jasa marga ini, kami mendapat informasi sudah mempersiapkan 59 rest area, ini adalah tambahan yang memang diutamakan untuk kendaraan beristirahat dan penumpangnya buang air kecil,” kata Adita dalam acara iNews Room yang disiarkan langsung pada Kamis (4/4/2024).