HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Manusia seperti Unta

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:05 WIB
Humor Gus Dur: Manusia seperti Unta
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
A
A
A

PRESIDEN keempat RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal humoris. Tokoh Nahdlatul Ulama ini kerap melemparkan guyonan dan cerita menggelitik yang bikin siapa saja bisa tertawa. Kesannya memang lucu, tapi jokes Gus Dur penuh makna.

Gus Dur pernah becerita tentang manusia dan ingatan panjang unta.

Dalam buku "Fatwa dan Canda Gus Dur" karya KH Maman Imanulhaq, disampaikan bahwa Gus Dur tengah bersantai dengan para tamu di rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Meski, para tamu tersebut adalah orang-orang berpengaruh, Gus Dur selalu ramah tanpa membeda-bedakan.

 BACA JUGA:

Gus Dur pun membuka pembicaraan dengan sebuah kisah tentang unta, hewan yang sering dijumpai di tanah Arab. Menurutnya, unta memiliki daya ingat yang luar biasa panjang, namun cenderung membawa sikap pendendam.

Seorang tamu dengan polos bertanya, "Panjang ingatan unta bisa sampai berapa lama Gus?" tanya salah seorang tamu polos, seperti dikutip dari laman Santrigusdur.

Gus Dur dengan senyum menjawab, "Bisa sampai 10 tahun."

