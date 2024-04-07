Jasa Marga Antarkan 1.226 Pemudik Lewat Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menggelar program mudik gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) tahunan Perusahaan yang rutin diselenggarakan di bulan Ramadan.

Dengan mengusung tema “Mudik Asyik Bersama BUMN 2024”, di tahun ini Jasa Marga mengantarkan sebanyak 1.226 orang pemudik ke kampung halaman di sejumlah daerah Pulau Jawa.

Jasa Marga mengerahkan 25 armada bus yang diberangkatkan pada program mudik tahun ini, menuju ke berbagai daerah tujuan mudik di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.

Seremonial pelepasan pemudik dihadiri langsung oleh Direktur Human Capital dan Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B. dan didampingi oleh Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, beserta Group Head dan Direktur Service Provider Jasa Marga Group pada Jumat (5/4) di Jakarta Timur.

Direktur Human Capital dan Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B. menyampaikan, program ini menunjukkan komitmen Jasa Marga untuk mendukung penyelenggaraan mudik yang lancar, aman dan nyaman yang juga mengutamakan keselamatan masyarakat saat arus mudik Lebaran, sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan moda transportasi yang lebih aman.

“Mewakili manajemen Jasa Marga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias untuk menjadi bagian dalam program ini yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya," ujarnya.