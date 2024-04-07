Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jasa Marga Antarkan 1.226 Pemudik Lewat Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |11:40 WIB
Jasa Marga Antarkan 1.226 Pemudik Lewat Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Seremonial pelepasan Mudik Asyik Bersama BUMN. (Foto: dok Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menggelar program mudik gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) tahunan Perusahaan yang rutin diselenggarakan di bulan Ramadan.

Dengan mengusung tema “Mudik Asyik Bersama BUMN 2024”, di tahun ini Jasa Marga mengantarkan sebanyak 1.226 orang pemudik ke kampung halaman di sejumlah daerah Pulau Jawa.

Jasa Marga mengerahkan 25 armada bus yang diberangkatkan pada program mudik tahun ini, menuju ke berbagai daerah tujuan mudik di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.

Seremonial pelepasan pemudik dihadiri langsung oleh Direktur Human Capital dan Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B. dan didampingi oleh Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, beserta Group Head dan Direktur Service Provider Jasa Marga Group pada Jumat (5/4) di Jakarta Timur.

Direktur Human Capital dan Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B. menyampaikan, program ini menunjukkan komitmen Jasa Marga untuk mendukung penyelenggaraan mudik yang lancar, aman dan nyaman yang juga mengutamakan keselamatan masyarakat saat arus mudik Lebaran, sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan moda transportasi yang lebih aman.

“Mewakili manajemen Jasa Marga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias untuk menjadi bagian dalam program ini yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya," ujarnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177373//dirut_pertamina_dan_perwira_saka-S3bK_large.jpeg
Dirut Pertamina Apresiasi Kontribusi dan Semangat Perwira Saka Subholding Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/194/3177355//fashion-gWvB_large.jpg
Strategi Belanja Cerdas ala ShopeeVIP: Tampil Stylish Gak Harus Mahal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177341//peluncuran_super_app_tring-XMmA_large.jpeg
BRI Group Perluas Inklusi Keuangan lewat Super App Emas Digital TRING! by Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177330//pemprov_dki_jakarta_terbitkan_pergub_nomor_27_tahun_2025-aYEI_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Aturan Baru Keringanan Pajak Daerah, Wajib Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177147//mitra10_home_renovation_expo_2025_hadir_di_tenth_avenue_mall_bandung-yajo_large.jpg
Temukan Produk Favoritmu di Mitra10 Home Renovation Expo Bandung, Ada Promo Menarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177162//nusantara_regas_terima_kargo_lng_ke_30_tahun_2025-fOIi_large.jpeg
Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement