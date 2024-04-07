Advertisement
HOME NEWS JABAR

Volume Kendaraan Pemudik Mulai Meningkat di Jalur Puncak Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:00 WIB
Volume Kendaraan Pemudik Mulai Meningkat di Jalur Puncak Cianjur
Kadishub Cianjur Tedi Artiawan (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur mencatat arus mudik yang melewati jalur Puncak-Cianjur mulai meningkat ditandai dengan banyaknya kendaraan pemudik baik mobil maupun motor yang melintas. Namun, puncak arus mudik diprediksi pada Sabtu 6 April atau Minggu 7 April 2024.

Kepala Dishub Cianjur, Tedi Artiawan mengatakan, berdasarkan pemantauan petugas, kepadatan arus mudik mulai terjadi sejak Jumat 5 April 2024 malam.

"Mulai tadi malam mulai 19.00 WIB arus lalu lintas dari arah Jakarta, Bogor menuju Bandung dan seterusnya yang melewati jalur Puncak-Cianjur, mengalami peningkatan sejak Jumat petang, dimana kendaraan yang melintas per menit mencapai 500 kendaraan dengan ciri khas mudik, didominasi kendaraan roda empat," kata Tedi kepada awak media, Sabtu (6/4/2024).

Tedi menjelaskan, Dishub Cianjur kini sudah memiliki Mini Command Center, di mana pengawasan, pemantauan dan penghitungan kendaraan yang melintas dapat di pantau melalui CCTV yang terpasang di beberapa ruas jalan protokol, provinsi dan jalan nasional.

Tercatat sekitar 50 lebih CCTV yang dipasang di titik strategis, sehingga pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan di Mini Command Center yang terpusat di Kantor Dishub Cianjur, sehingga saat terjadi kemacetan di sejumlah titik petugas dapat langsung diturunkan.

"Kalau terjadi kemacetan Dalops langsung meluncur ke lokasi untuk pengurai macet berkoordinasi dengan Satlantas Polres Cianjur, sehingga antisipasi cepat dapat dilakukan agar antrean tidak menyebabkan macet total,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
