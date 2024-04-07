Pemudik Padati Pelabuhan Merak Hendak Menyeberang ke Sumatera

JAKARTA - Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten masih terpantau ramai pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera pada H-4 lebaran atau Sabtu (6/4/2024) malam ini. Diketahui diprediksi puncak arus mudik lebaran 2024 terjadi pada 6-7 April 2024.

Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group dalam program iNews Malam, Pelabuhan Merak Banten masih terpantau ramai adanya kepadatan dari pemudik yang akan melakukan penyebrangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera.

"Berdasarkan pantauan dari pagi tadi hingga malam ini di dermaga eksekutif maupun reguler Pelabuhan Merak Banten terlihat ramai juga adanya sejumlah kendaraan pribadi mendominasi dan juga bus penumpang yang memasuki kedua dermaga tersebut yang kemudian mengantri ke kapal masing-masing," ucapnya.

Reporter iNews Media Group menjelaskan keramaian pemudik masih bersifat tentatif dikarenakan banyak yang memilih penyebrangan malam ketimbang siang hari.

"Namun, kondisi saat ini masih tentatif dan kepadatan kendaraan juga terjadi jam tertentu seperti pada setelah berbuka puasa sampai dini hari nanti. Hal ini dikarenakan pemudik lebih memilih perjalanan malam untuk menghindari kemacetan dan terik panas siang hari," jelasnya.

Adapun prediksi ASDP Merak ini lonjakan dan puncak arus mudik akan dimulai pada hari ini dan dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

"Itu terlihat dari penjualan tiket mencapai 12 ribu tiket dimana pemudik paling banyak akan penyebrangan pada hari Sabtu dan Minggu besok," ujarnya.