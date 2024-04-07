Rest Area KM 57 Tol Japek Jadi Biang Macet di Arus Mudik 2024

KARAWANG - Rest area KM 57 di ruas tol Jakarta-Cikampek diprediksi menjadi salah satu biang kemacetan pada puncak arus mudik 2024. Sebab, titik ini menjadi rest area favorit pemudik dari arah Jakarta menuju Semarang.

Marketing & Communication Departement Head Jasa Marga, Faiza, membenarkan hal tersebut.

"Setelah dari KM 48 pengguna jalan akan bertemu rest area KM 57. Nah ini adalah rest area favorit karena dari jalan layang MBZ sepanjang kurang lebih 38 kilometer itu tidak ada rest area,” ujar Faiza di Kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama), Minggu (7/4/2024).

“Begitu turun mereka langsung ketemu rest area ini,"sambungnya.

Faiza lalu mengatakan rest area KM 57 kerap menjadi biang kemacetan di musim mudik. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi hal tersebut seperti menerapkan sistem buka tutup.