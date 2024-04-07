Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Mudik Gentong Diberlakukan Sistem One Way saat Padat Kendaraan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:59 WIB
Jalur Mudik Gentong Diberlakukan Sistem One Way saat Padat Kendaraan
Jalur mudik Simpang Gentong, Tasikmalaya (Foto : MPI)
TASIKMALAYA - Skema One Way diberlakukan dari Simpang Tiga Malangbong, Garut, Jawa Barat, menuju jalur mudik Gentong, Tasikmalaya, siang tadi. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur mudik lebaran 2024.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, pemberlakuan sistem one way berlangsung pukul 12.30 WIB, di Simpang Tiga Malangbong. Petugas juga menutup kendaraan dari arah Jalan Raya Sumedang-Cibereum.

Terlihat saat pemberlakuan skema lalulintas itu, para pengendara bisa memacu kendaraan hingga 40-50 km/jam. Pemberlakuan one way siang tadi bukan yang pertama.

Kapospam Malangbong AKP Iwan Soleh Pujiawan menyebut hari ini akan terus dilakukan skema one way jika terdapat kepadatan volume kendaraan di jalur mudik Garut.

"Dipastikan ada one way lagi karena dari arah Barat ke Timur padat sekali," kata Kapospam Malangbong AKP Iwan Soleh Pujiawan, kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/4/2024).

Sebelumnya pada pagi hari, pemberlakuan sistem one way juga telah selesai dilaksanakan.

