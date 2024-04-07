Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bule Perancis Hilang di Bukit Sipisopiso, Ditemukan Terkapar di Pinggir Sungai

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |11:45 WIB
Bule Perancis Hilang di Bukit Sipisopiso, Ditemukan Terkapar di Pinggir Sungai
Bule Prancis ditemjukan terkapar di pinggir sungai (Foto: Istimewa)
A
A
A

KARO - Seorang bule asal Perancis bernama Andrea Zoe (52) dilaporkan hilang di Bukit Sipisopiso, Kecamatan Mereka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sejak Sabtu malam, 6 April 2024.

Laporan itu langsung ditindak lanjuti Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) yang kemudian membentuk tim gabungan bersama Polisi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masyarakat setempat untuk melakukan pencarian.

Kepala Kantor Basarnas Medan Mustari, yang bertindak sebagai kordinator pencarian mengatakan mereka telah mengirim satu tim penyelamat (rescuer) yang berjumlah enam orang untuk melakukan pencarian sejak malam tadi. Mereka juga sekaligus membuka jalur evakuasi manakala menemukan korban.

Setelah melakukan pencarian beberapa jam, korban pun akhirnya bisa ditemukan sekitar pukul 3 pagi tadi. Korban ditemukan di tepi sungai yang berada di bawah jurang. Kondisi Korban ditemukan dalam keadaan selamat namun mengalami luka-luka dan patah tulang di bagian kanan.

Selanjutnya tim langsung mengevakuasi korban menggunakan tandu dan peralatan menuju puncak bukit. Dikarenakan kondisi medan yang cukup curam dan terjal, korban baru berhasil dievakuasi dari puncak bukit pukul 7 pagi tadi.

"Selanjutnya korban langsung diserahkan kepada pihak RSUD Kabanjahe," kata Mustari, Minggu (7/4/2024).

Insiden hilangnya Andrea Zoe bermula ketika ia dan putrinya Andreo Artenais berwisata ke air terjun Sipisopiso. Mereka berjalan kaki dengan menuruni bukit ke atau jatuhnya air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement