Bule Perancis Hilang di Bukit Sipisopiso, Ditemukan Terkapar di Pinggir Sungai

KARO - Seorang bule asal Perancis bernama Andrea Zoe (52) dilaporkan hilang di Bukit Sipisopiso, Kecamatan Mereka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sejak Sabtu malam, 6 April 2024.

Laporan itu langsung ditindak lanjuti Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) yang kemudian membentuk tim gabungan bersama Polisi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masyarakat setempat untuk melakukan pencarian.

Kepala Kantor Basarnas Medan Mustari, yang bertindak sebagai kordinator pencarian mengatakan mereka telah mengirim satu tim penyelamat (rescuer) yang berjumlah enam orang untuk melakukan pencarian sejak malam tadi. Mereka juga sekaligus membuka jalur evakuasi manakala menemukan korban.

Setelah melakukan pencarian beberapa jam, korban pun akhirnya bisa ditemukan sekitar pukul 3 pagi tadi. Korban ditemukan di tepi sungai yang berada di bawah jurang. Kondisi Korban ditemukan dalam keadaan selamat namun mengalami luka-luka dan patah tulang di bagian kanan.

Selanjutnya tim langsung mengevakuasi korban menggunakan tandu dan peralatan menuju puncak bukit. Dikarenakan kondisi medan yang cukup curam dan terjal, korban baru berhasil dievakuasi dari puncak bukit pukul 7 pagi tadi.

"Selanjutnya korban langsung diserahkan kepada pihak RSUD Kabanjahe," kata Mustari, Minggu (7/4/2024).

Insiden hilangnya Andrea Zoe bermula ketika ia dan putrinya Andreo Artenais berwisata ke air terjun Sipisopiso. Mereka berjalan kaki dengan menuruni bukit ke atau jatuhnya air.