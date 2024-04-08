H-2 Lebaran 2024, Kemacetan hingga 10 Km di Pelabuhan Merak Mulai Terurai

JAKARTA - Kemacetan di Pelabuhan Merak sempat mengular hingga 10 kilometer pada H-2 Lebaran 2024 pagi ini, Senin (8/4/2024). Namun, Kepolisian setempat menerapkan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan dua jalur tol, dan non tol mengurai kemacetan.

Sebelumnya, Berdasarkan informasi reporter iNews Media Group dalam program Breaking News ‘Puncak Arus Mudik 2024’ pada Senin dini hari kepadatan masih terjadi di ruas tol. Namun, situasi terkini arus lalu lintas pada pukul 07.15 WIB di kawasan Gerbang Exit Tol Pelabuhan Merak sudah terpantau normal untuk kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan Bakauheni untuk melakukan perjalanan mudik.

Pihak Kepolisian setelah kurang lebih 20 menit tepatnya pada pukul 05.40 WIB sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran aktivitas perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak Banten.

Kepolisian membuat diskresi yakni kendaraan tidak hanya bisa melalui fly over Merak saja namun juga kendaraan yang berada di pintu exit tol ini juga dibagi menjadi dua jalur yakni satu jalur lainnya adalah keluar melalui jalur alternatif non tol untuk menuju ke pelabuhan Merak Banten ini. Selama 3 hari ke belakang, baru pagi ini kemacetan dapat terurai. Bahkan saat ini arus lalu lintas cukup landai.

Selain itu, saat ini kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh mobil pribadi. Sementara, untuk Bus penumpang ataupun truk pengangkut barang dialihkan arus lalu lintasnya menuju ke pelabuhan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ).

Di mana ketika keluar melalui Tol Merak, pihak kepolisian akan meminta untuk memutar arah dan keluar di pintu Tol Cilegon Timur selanjutnya truk tersebut akan menuju ke BBJ. Sementara untuk dari mobil-mobil pribadi bisa langsung ke Pelabuhan Merak Banten baik itu di dermaga eksekutif ataupun dermaga reguler.

(Awaludin)