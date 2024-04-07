Viral Pemudik di Pelabuhan Merak Protes Tak Kunjung Diberangkatkan

JAKARTA - Sejumlah pemudik di Pelabuhan Merak protes ke petugas lantaran tak kunjungan diberangkatkan.

Pelabuhan Merak mengalami kepadatan yang sangat signifikan pada mulai Sabtu 6 Maret 2024 kemarin, atau bertepatan dengan H-4 Lebaran.

Sejumlah pemudik mengaku tak kunjung diberangkatkan naik kapal ke Pelabuhan Bekauheni padahal sudah menunggu dari subuh hingga sore harinya.

"Pelabuhan Merak Kacau, nunggu dari Subuh sampai sore belum berangkat," ujar akun bg_12, mendokumentasikan protes pemudik ke petugas di lokasi seperti dikutip @potraitlampung.