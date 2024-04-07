Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Urai Kepadatan Parah di Merak, Optimalisasi Pelabuhan Panjang dan Sistem Drop Bakauheni Diberlakukan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:11 WIB
Urai Kepadatan Parah di Merak, Optimalisasi Pelabuhan Panjang dan Sistem Drop Bakauheni Diberlakukan
Kepadatan parah di Pelabuhan Merak (Foto: MPI)
A
A
A

CILEGON - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengambil kebijakan baru untuk menangani kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak.

Kebijakan arus lalu lintas mudik itu disampaikan saat keduanya meninjau Pelabuhan Merak pada Minggu (7/4/2024).

Muhadjir Effendy mengatakan berdasarkan hasil evaluasi pihaknya akan menerapkan kebijakan drop Merak - Bakauheni dan optimalisasi Pelabuhan Panjang.

"Jadi kita akan mengambil kebijakan untuk sekarang ini disamping akan kita lihat perkembangan nanti kapal dari Merak ke Bakauheni itu hanya ngedrop penumpang semuanya dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang jadi tidak ada lagi skema tujuh tiga atau empat tiga," kata Muhadjir kepada awak media.

Kata Muhadjir, untuk bongkar muat akan dilakukan di Ciwandan ke Bakauheni atau Panjang sehingga Pelabuhan Merak hanya untuk drop penumpang.

"Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari jiwa dan ke Bakauheni atau ke panjang jadi sekali lagi apa yang hanya yang akan menurunkan penumpang sekaligus juga akan mengambil umpan dari Bakauheni itu adalah yang nanti dari Ciwandan dan sementara yang dari Merak khusus untuk ngedrop saja kosong balik untuk mengisi kembali,"katanya.

Halaman:
1 2
      
