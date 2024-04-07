Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Macet Horor, Kendaraan Menuju Pelabuhan Merak Dialihkan ke Exit Tol Serang Barat

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:03 WIB
Pengalihan arus mudik ke Pelabuhan Merak
A
A
A

CILEGON - Arus lalu lintas menuju Kota Cilegon via Taman Kopassus mengalami peningkatan volume seiring dengan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan di Tol Tangerang - Merak, Minggu (7/4/2024).

Bagaimana tidak, arus lalu lintas mudik menuju Pelabuhan Merak via Tol Tangerang - Merak dilakukan rekayasa di mana pengendara diarahkan untuk keluar gerbang tol Serang Barat.

Ya, hal itu dilakukan lantaran saat ini kondisi Pelabuhan Merak mengalami kemacetan parah. Antrean kendaraan nampak mengular beberapa kilometer.

Kondisi itu tergambar dalam sebuah video yang di-posting akun Instagram @info_cilegon. Dalam video tersebut dipertontonkan para pengendara diarahkan petugas untuk keluar menuju gerbang tol Serang Barat.

"Saking macetnya Pelabuhan Merak, kendaraan pemudik roda empat yang akan menuju pelabuhan penyeberangan Merak Kota Cilegon dialihkan petugas ke jalur arteri melalui exit tol Serang Barat,"tulis akun Info Cilegon.

Sontak postingan tersebut dibanjiri komentar netizen yang juga tengah melintas di Tol Tangerang - Merak.

"Lewat Bojonegara aman lancar, tadi saya lewat sana,"tulis akun @aditya.pras23.

"Pantes rame banget jalan arah Cilegon dari arah taman (kopassus -red),"tulis akun @dhaeeee.

Tak sedikit netizen juga merasa khawatir dengan adanya rekayasa lalulintas yang dilaksanakan pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan.

"Waduh jalan Kramat padat dong hari ini, kalau dialihkan ke exit Serang Barat,"tulis akun @normanorma394.

