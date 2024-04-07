Arus Lalu Lintas di GT Kalikangkung, Polisi Akan Berlakukan One Way Lokal Kembali

SEMARANG - Arus lalu lintas di depan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau padat merayap. Pengedara yang dari arah Jakarta menuju Semarang, yerpantau tersendat di daerah GT Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (7/4/2024) malam.

Dari pantauan MPI, kepadatan terjadi sejak pukul 18.50 WIB. Para pengendara mengular dari arah Jakarta menuju Semarang.

Kendati demikian, Polda Jawa Tengah berencana akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way lokal kembali pada Minggu (7/4/2024) malam.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk menerapkan one way lokal.