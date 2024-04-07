Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Arus Lalu Lintas di GT Kalikangkung, Polisi Akan Berlakukan One Way Lokal Kembali

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |19:51 WIB
Arus Lalu Lintas di GT Kalikangkung, Polisi Akan Berlakukan <i>One Way</i> Lokal Kembali
Arus Lalin GT Kalikangkung (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Arus lalu lintas di depan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau padat merayap. Pengedara yang dari arah Jakarta menuju Semarang, yerpantau tersendat di daerah GT Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (7/4/2024) malam.

Dari pantauan MPI, kepadatan terjadi sejak pukul 18.50 WIB. Para pengendara mengular dari arah Jakarta menuju Semarang.

Kendati demikian, Polda Jawa Tengah berencana akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way lokal kembali pada Minggu (7/4/2024) malam.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk menerapkan one way lokal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement