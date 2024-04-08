Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terungkap! Ini Identitas 2 Penumpang GranMax yang Tewas Kecelakaan di KM 58 Tol Japek

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |22:38 WIB
Terungkap! Ini Identitas 2 Penumpang GranMax yang Tewas Kecelakaan di KM 58 Tol Japek
Evakuasi korban kecelakaan KM 58 Tol Japek (Foto: MPI/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Polisi menemukan dua Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik penumpang mobil Daihatsu GranMax yang kecelakaan di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Karawang Timur, Jawa Barat, Senin (8/4/2024) pagi. Dua KTP itu atas nama Aisya Hasna (19) dan Rozki Prasetya (22).

"Dari Pos Mortem didapatkan 2 KTP atas nama Aisya Hasna, perempuan, umur 19 tahun dan Rizki Prastya, laki-laki, umur 22 tahun," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada dua korban terindentifikasi dari KTP yang ditemukan, satu dari Ciamis dan satu lagi dari Bogor.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
