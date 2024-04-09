Hadiah Lebaran yang Bikin Hati Bung Karno Berbunga-bunga

SOEKARNO hidup susah semasa kecilnya. Kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan seringkali membuatnya harus nelangsa karena tak bisa punya mainan anak-anak seusianya.

Ada satu momen hati Soekarno benar-benar sedih saat menyambut Lebaran. Dia yang tak punya uang tak mampu membeli petasan yang sudah berdentum membahana dimainkan anak-anak sekitarnya.

Bung Karno berbaring seorang diri dalam kamar tidurnya yang kecil, hanya cukup untuk satu tempat tidur.

Dengan hati yang gundah dirinya mengintip ke luar arah langit melalui tiga buah lubang udara pada dinding bambu. Lubang itu ukurannya kira-kira sebesar batu bata.

Putra Sang Fajar merasa dirinya sangat malang. Hatinya serasa akan pecah melihat di sekeliling terdengar bunyi petasan berletusan di sela oleh sorak-sorai kawan-kawannya karena kegirangan. Betapa hancur dan luluh hatinya, mengapa semua kawan-kawannya dapat membeli petasan yang harganya satu sen itu, namun dirinya tidak.

“Alangkah dahsyatnya perasaan itu. Mau mati aku rasanya,” ucap Soekarno dalam ‘Buku Penyambung Lidah Rakyat’ karya Cindy Adams.

Satu-satunya jalan bagi seorang anak untuk mempertahankan diri ialah dengan melepaskan sedu-sedan yang tak terkendalikan dan meratap di atas tempat tidurnya.

Soekarno, dari tahun ke tahun selalu berharap, tapi tak sekalipun bisa melepaskan mercon. Suatu ketika, di malam hari datang seorang tamu menemui ayahnya. Dia memegang bungkusan kecil di tangannya.

“Ini," katanya sambil mengulurkan bingkisan itu kepada Bung Karno.