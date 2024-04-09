Benarkah Tradisi Mudik Sudah Ada Sejak Zaman Majapahit?

TRADISI Mudik Lebaran disebut sudah ada sejak zaman Majapahit, benarkah? Setiap tahun masyarakat berbondong-bondong untuk pergi ke kampung halamannya guna menjalin silaturahmi di Hari Raya.

Balik ke kampung halaman tersebut pun disebut dengan istilah mudik atau yang bermakna pulang kampung.

Dilaksanakan hampir setiap tahun, sebenarnya tahukah Anda bagaimana sejarah mudik itu sendiri?

Sejarawan JJ Rizal ke pada Okezone beberapa waktu lalau mengatakan, kata 'mudik' berasal dari 'udik' yang artinya 'desa atau kampung'. Mereka yang berada di tempat jauh akan kembali ke kampung halamannya pada waktu-waktu tertentu.

"Orang yang pergi jauh, merantau, akan kembali ke kampung halamannya. Entah untuk tradisi Lebaran atau keperluan lainnya," kata JJ Rizal.

Namun, mengenai sejarah awal mula berlangsungnya mudik, Rizal sendiri tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Ia mengungkapkan, hingga kini belum ada data rujukan atau literatur yang menyatakan waktu pasti dimulainya tradisi mudik.

"Sampai sekarang belum ada buku, rujukan, mengenai sejarah mudik itu. Sama halnya dengan waktunya yang disebut sudah berlangsung lama, berabad-abad, belum diketahui juga," terang dia.

Ketika ditanya adanya penjelasan tradisi mudik sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Majapahit di abad 1293–1500 masehi? Ia langsung menjelaskan kebenarannya.

"Penelitian mengenai itu belum ada. Saya sendiri tidak tahu ya. Ini butuh penelitian yang serius, tidak bisa menerka-nerka, supaya bisa memberikan pengetahuan yang benar ke masyarakat," tuturnya.