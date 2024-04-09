Jemaah Naqsabandiyah di Medan dan Delisedang Hari Ini Rayakan Idul Fitri 1445 Hijriah

DELISERDANG – Ratusan jemaah tarekat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Kabupaten Delisedang, Sumatera Utara merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah, Selasa (9/4/2024).

Pagi tadi, mereka berbondong-bondong mendatangi Pondok Pesantren Darusshofa, Marindal, Deliserdang untuk Shalat Id.

Jemaah tarekat Naqsabandiyah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada 9 April 2024 dengan menggunakan metode hisab qamariyah. Penetapan Idul Fitri diputuskan melalui Sidang Dewan Majelis Fatwa Naqsabandiyah.

Berdasarkan penentuan tersebut, ratusan jemaah tarekat Naqsabandiyah di Medan dan Deliserdang hari ini sudah melaksanakan Shalat Idul Fitri.

Namun, tahun ini awal Ramadhan dan 1 Syawal 1445 Hijriah yang diputusan Naqsabandiyah di Deliserdang, berbeda dengan Naqsabandiyah di Padang, Sumatera Barat.