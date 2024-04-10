AS Akan Jual Upgrade Pertahanan Udara HAWK Senilai Rp2 Triliun ke Ukraina

AS akan jual upgrade pertahanan udara HAWK senilai Rp2 triliun ke Ukraina (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan menjual peralatan senilai hingga USD138 juta (Rp2 triliun) kepada Ukraina untuk memelihara dan meningkatkan sistem pertahanan udara HAWK. Ini dilakukan untuk membantu pertahanan terhadap serangan pesawat tak berawak atau drone dan rudal jelajah milik Rusia.

Hal ini diungkapkan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters pada Selasa (9/4/2024).

AS mulai mengirimkan rudal pencegat HAWK ke Ukraina pada tahun 2022 sebagai peningkatan sistem rudal pertahanan udara Stinger yang diluncurkan di bahu, sistem yang lebih kecil dan memiliki jangkauan lebih pendek.

Sejak itu, Ukraina telah menerima beberapa sistem pertahanan udara, termasuk sistem Patriot buatan AS.

BACA JUGA: Ukraina Beri Penghargaan kepada Warga Asing yang Lakukan Serangan Siber ke Rusia

Pejabat yang berbicara tanpa menyebut nama itu mengatakan penjualan darurat militer asing pada Selasa (9/4/2024) bernilai sebanyak USD138 juta.

Meskipun Ukraina telah kehabisan banyak sumber dana AS, Kyiv diberi hibah sebesar USD300 juta dalam bentuk pembiayaan militer asing sebagai bagian dari rancangan undang-undang belanja pertahanan tahunan yang baru-baru ini ditandatangani menjadi undang-undang. Uang hibah akan digunakan untuk membayar peralatan, yang mencakup rekayasa dan integrasi untuk komunikasi dan perbaikan unit pemadam kebakaran HAWK.

Selain itu, penjualan tersebut mencakup komponen sertifikasi ulang rudal untuk unit lama, peralatan, peralatan pengujian dan pendukung, suku cadang, dan banyak lagi.

Penjualan tersebut akan memerlukan perjalanan tugas sementara ke Eropa bagi sekitar lima pegawai pemerintah AS dan 15 perwakilan kontraktor untuk mendukung pelatihan dan pemeliharaan.