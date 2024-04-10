Dikuasai Danyang Macan, Ponorogo Tak Mampu Ditaklukkan Wali Songo

WALI Songo merupakan tokoh penting penyebar Islam di Tanah Jawa. Berkat dakwah yang disebarkan sembilan waliyullah itu, masyarakat banyak yang masuk Islam. Akhirnya Islam pun jadi agama mayoritas di Pulau Jawa.

Wali Songo berhasil mengislamkan banyak daerah di Tanah Jawa, tapi ada satu wilayah yang tak bisa mereka taklukkan. Adalah Ponorogo yang sekarang masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Apa alasannya?

"Daerah yang tertinggal yang Wali Songo enggak mampu memasukan ajaran agama Islam yaitu sebelah timur Gunung Lawu yang dinamai daerah Ponorogo," kata ulama kharismatik Jawa Timur, KH Husein Ilyas dalam acara Ngaji Bareng yang disiarkan melalui Youtube KOPYAHSANTRI.

BACA JUGA:

Menurutnya, Ponorogo terdapat danyang atau roh halus yang melindungi suatu tempat seperti gunung, pohon, dan desa. Danyang Ponorogo dikenal sebagai Singo Barong yang menjadi pendukung Warok Ponorogo. Sifat mereka buas seperti macan.

“Sebab Ponorogo itu ada danyang. Sifatnya seperti macan. Namanya Singo Barong. Pendukungnya Warok Ponorogo,” jelas KH Husein Ilyas.

Perjuangan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Ponorogo dilanjutkan oleh adiknya Raden Patah, Bathoro Katong.