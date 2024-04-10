Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikuasai Danyang Macan, Ponorogo Tak Mampu Ditaklukkan Wali Songo

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:02 WIB
Dikuasai Danyang Macan, Ponorogo Tak Mampu Ditaklukkan Wali Songo
Reog Ponorogo (Foto: Wonderful Madiun)
A
A
A

WALI Songo merupakan tokoh penting penyebar Islam di Tanah Jawa. Berkat dakwah yang disebarkan sembilan waliyullah itu, masyarakat banyak yang masuk Islam. Akhirnya Islam pun jadi agama mayoritas di Pulau Jawa.

Wali Songo berhasil mengislamkan banyak daerah di Tanah Jawa, tapi ada satu wilayah yang tak bisa mereka taklukkan. Adalah Ponorogo yang sekarang masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Apa alasannya?

"Daerah yang tertinggal yang Wali Songo enggak mampu memasukan ajaran agama Islam yaitu sebelah timur Gunung Lawu yang dinamai daerah Ponorogo," kata ulama kharismatik Jawa Timur, KH Husein Ilyas dalam acara Ngaji Bareng yang disiarkan melalui Youtube KOPYAHSANTRI.

 BACA JUGA:

Menurutnya, Ponorogo terdapat danyang atau roh halus yang melindungi suatu tempat seperti gunung, pohon, dan desa. Danyang Ponorogo dikenal sebagai Singo Barong yang menjadi pendukung Warok Ponorogo. Sifat mereka buas seperti macan.

“Sebab Ponorogo itu ada danyang. Sifatnya seperti macan. Namanya Singo Barong. Pendukungnya Warok Ponorogo,” jelas KH Husein Ilyas.

Perjuangan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Ponorogo dilanjutkan oleh adiknya Raden Patah, Bathoro Katong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3037063/misteri-tak-bisa-bersatunya-desa-golan-dan-mirah-ponorogo-begini-asal-usulnya-RViZm9MS1W.jpg
Misteri Tak Bisa Bersatunya Desa Golan dan Mirah Ponorogo, Begini Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3034829/hobi-unik-raja-muda-majapahit-hayam-wuruk-dtT9rEi0LZ.jpeg
Hobi Unik Raja Muda Majapahit Hayam Wuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032217/warisan-prabu-siliwangi-selamatkan-pertahanan-pajajaran-saat-dipimpin-cucunya-0PVqUj1bQY.jpg
Warisan Prabu Siliwangi Selamatkan Pertahanan Pajajaran saat Dipimpin Cucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030721/8-fakta-menarik-wali-songo-tokoh-ulama-sufi-penyebar-islam-di-tanah-jawa-eu74pAYCsj.jpg
8 Fakta Menarik Wali Songo, Tokoh Ulama Sufi Penyebar Islam di Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025863/kesaktian-sunan-bonang-ubah-buah-aren-jadi-emas-hingga-lokajaya-masuk-islam-nEB9FMHiT3.jpg
Kesaktian Sunan Bonang Ubah Buah Aren Jadi Emas hingga Lokajaya Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/337/3024236/kisah-prabu-siliwangi-konon-punya-151-istri-cantik-hingga-mahkluk-gaib-yUOLHsXHb5.jpg
Kisah Prabu Siliwangi, Konon Punya 151 Istri Cantik hingga Mahkluk Gaib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement