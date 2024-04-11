Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sering Digelar di Momen Lebaran, Begini Asal-usul Halalbihalal

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |04:30 WIB
Sering Digelar di Momen Lebaran, Begini Asal-usul Halalbihalal
Ilustrasi (Shutterstock)
PERAYAAN Idul Fitri atau lebaran di Indonesia penuh dengan tradisi unik, salah satunya adalah halalbihalal yang digelar untuk silaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Lalu bagaimana asal-usul halalbihalal?

Halalbihalal adalah tradisi unik yang hanya ada di Indonesia, biasa digelar setelah pada momen lebaran atau setelahnya. Orang-orang akan berkumpul saling bersalaman, beramah tamah, dan biasa diwarnai dengan makan-makan aneka menu khas Nusantara.

Meski namanya halalbihalal yang berasal dari bahasa Arab, sejatinya halalbihalal murni tercipta hanya dari Indonesia.

 BACA JUGA:

Istilah halalbihalal ternyata dicetuskan oleh KH Wahab Chasbullah. Bermula dari Presiden Soekarno yang memanggil tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU) ke Istana Negara.

Halaman:
1 2
      
