Sering Digelar di Momen Lebaran, Begini Asal-usul Halalbihalal

PERAYAAN Idul Fitri atau lebaran di Indonesia penuh dengan tradisi unik, salah satunya adalah halalbihalal yang digelar untuk silaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Lalu bagaimana asal-usul halalbihalal?

Halalbihalal adalah tradisi unik yang hanya ada di Indonesia, biasa digelar setelah pada momen lebaran atau setelahnya. Orang-orang akan berkumpul saling bersalaman, beramah tamah, dan biasa diwarnai dengan makan-makan aneka menu khas Nusantara.

Meski namanya halalbihalal yang berasal dari bahasa Arab, sejatinya halalbihalal murni tercipta hanya dari Indonesia.

Istilah halalbihalal ternyata dicetuskan oleh KH Wahab Chasbullah. Bermula dari Presiden Soekarno yang memanggil tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU) ke Istana Negara.