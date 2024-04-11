2 KKB Papua Ditangkap Aparat, Terlibat Penembakan Brimob hingga Pembantaian Pendulang Emas

YAHUKIMO - Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 wilayah Yahukimo berhasil melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) aktif kelompok Kopi Tua Heluka dan kelompok Yotam Bugiangge pada Kamis (11/4/2024) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut Kepala Satgas Damai Cartenz 2024 Kombes Pol. Faizal Ramadhani, KKB yang pertama berhasil dilumpuhkan aparat adalah Afrika Heluka, anggota KKB aktif kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka.

Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar yang menyebabkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. Penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif Operasi Damai Cartenz 2022 yang menyebabkan 1 personel meninggal dunia dan 1 personel mengalami luka berat pada 30 November 2022.

Penembakan Mako Polres Yahukimo pada 30 Desember 2022, Penyerangan Dandim 1715, Yahukimo yang menyebabkan 1 orang anggota TNI meninggal dunia pada 1 Maret 2023 dan penembakan pesawat Trigana Air b737 PK-YSC pada 11 Maret 2023.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno saat dimintai keterangan menerangkan, KKB aktif kedua yang berhasil dilumpuhkan adalah Toni Wetapo alias Toni Giban, anggota KKB aktif kelompok Yahukimo pimpinan Yotam Bugiangge.

Toni Wetapo alias Toni Giban termasuk dalam kelompok KKB Yotam Gwijangge yang bersangkutan diduga terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di kali I pada 16 Oktober 2023 dengan korban masyarakat sipil sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka dan 2 orang lainnya tidak ditemukan serta terakhir terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo pada 17 Februari 2024.

Lebih lanjut AKBP Bayu membenarkan adanya penindakan terhadap 2 anggota KKB aktif di Kabupaten Yahukimo yakni KKB Afrika Heluka dan Toni Wetapo alias Toni Giban serta pihaknya berhasil mengamankan 6 orang lainnya dari TKP penindakan yang diduga merupakan anggota KKB aktif.