38 Ribu Kendaraan Melintas di Jalan Tol Jogja-Solo hingga H-1 Lebaran

JAKARTA - Pada H-1 mudik lebaran 2024, PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ) mencatat sebanyak 38.412 kendaraan pemudik melintas di jalur fungsional Jalan Tol Jogja - Solo ruas Colomadu sampai dengan Ngawen, Klaten. Data tersebut dicatat mulai H-5 sampai dengan H-1 Hari Raya Idulfitri 1445H, atau pada tangg 5-9 April 2024.

"Kami mencatat 38.412 kendaraan melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo. Dari data lalu lintas yang keluar akses fungsional, kami mencatat Exit Ngawen (Klaten) masih merupakan exit favorit pengguna jalan dengan jumlah kendaraan yang keluar akses tersebut mencapai 28.427 kendaraan," ujar Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah dalam keterangan, Rabu (10/4/2024).

Dia menjelaskan, lalu lintas tertinggi terjadi pada tanggal 7 April 2024 pukul 15.00-16.00 WIB sejumlah 926 kendaraan. Sementara itu, untuk Exit Ceper Karanganom tercatat sebanyak 9.985 kendaraan dengan lalu lintas tertinggi terjadi pada tanggal 8 April pada pukul 16.00-17.00 WIB sebanyak 345 kendaraan.

Ditambahkan Rudy total volume lalu lintas tertinggi yang melewati jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo yang menuju exit Ngawen dan exit Ceper Karanganom yaitu sebanyak 9.428 kendaraan pada H-3 lebaran 2024.

“Berdasarkan data PT Jasamarga Solo Ngawi yang mengelola Gerbang Tol Colomadu, dengan data yang juga meningkat di jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo, terdapat peningkatan volume lalu lintas yang mengarah ke Kartasura atau Jogja melalui GT Colomadu yaitu sebanyak 88.295 kendaraan, meningkat 190,01% dari normal dan meningkat 20,37% dari tahun lalu,” ujarnya.