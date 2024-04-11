Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bus Terguling di Tol Cipali Subang, 14 Penumpang Alami Luka Ringan

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |00:21 WIB
Bus Terguling di Tol Cipali Subang, 14 Penumpang Alami Luka Ringan
Bus terguling di Tol Cipali (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Sebanyak 14 penumpang luka ringan akibat bus yang mereka tumpangi terguling di Km 98 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), wilayah Kabupaten Subang, Rabu (10/4/2024) petang. Tidak ada korban luka berat dan tewas akibat kecelakaan ini.

"Jumlah penumpang bus itu 59 orang. Sebanyak 14 orang mengalami luka ringan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Kombes Pol Jules mengatakan, walaupun bus terguling, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Polisi telah mengevakuasi korban dan bus tersebut. "Untuk korban jiwa tidak ada. Bus sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian," ujar Kombes Pol Jules.

Kabid Humas menuturkan, kecelakaan bus itu menyebabkan arus lalu lintas di Tol Cipali sempat padat merayap. Untuk mengurai kepadatan itu, petugas melakukan rekayasa lalu lintas.

"Saat ini untuk mengurai kemacetan panjang maka telah dilakukan rekayasa lalu lintas di jalur B atau ke arah Jawa Tengah, yaitu, contra flow 1 lajur dari Km 87 sampai Km 100 Tol Cipali," tutur Kabid Humas.

Halaman:
1 2
      
