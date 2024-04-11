Bus Terguling di Km 98 Tol Cipali, Polisi: Tidak Ada Korban Jiwa

BANDUNG - Satu unit bus terguling di Km 98 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), wilayah Kabupaten Subang, Rabu (10/4/2024) petang. Polisi memastikan kecelakaan itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Video yang berisi rekaman pascakecelakaan beredar dan viral di media sosial (medsos). Dalam video tampak bus nahas terguling, melintang di tengah jalan. Sejumlah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan kejadian itu. "Iya memang benar tadi sekitar jam 6 sore (18.00) ada bus terguling di Km 98 (Tol Cipali)," kata Kabid Humas Polda Jabar saat dikonfirmasi wartawan.

Kombes Pol Jules mengatakan, walaupun bus terguling, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Polisi telah mengevakuasi korban dan bus tersebut. "Untuk korban jiwa tidak ada. Bus sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian," ujar Kombes Pol Jules.

Kabid Humas menuturkan, kecelakaan bus itu menyebabkan arus lalu lintas di Tol Cipali sempat padat merayap. Untuk mengurai kepadatan itu, petugas melakukan rekayasa lalu lintas.