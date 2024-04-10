Advertisement
HOME NEWS JATIM

893.836 Kendaraan Melintas Tol Jatim, Tertinggi Lewat GT Warugunung

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |22:32 WIB
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol melaporkan sebanyak 893.836 kendaraan melintas Tol Jawa Timur selama periode mudik Lebaran atau pada H-7 sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Jumlah kendaraan itu khususnya melewati Gerbang Tol (GT) Warugunung, GT Kejapanan Utama, dan GT Singosari.

“Pada H-7 sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 171.458 kendaraan menuju Jakarta melalui GT Warugunung atau naik 42,84% terhadap lalu lintas normal sebanyak 120.036 kendaraan,” ungkap VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan resminya, Rabu (10/4/2024).

Ria melaporkan untuk kendaraan yang menuju Surabaya melalui GT Warugunung tercatat sebanyak 162.143 kendaraan atau naik 29,88% terhadap lalu lintas normal sebanyak 124.845 kendaraan.

Kemudian, pada H-7 sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri 1445 H tercatat sebanyak 205.198 kendaraan melalui GT Kejapanan Utama menuju Malang atau naik 17,38% dari lalu lintas normal sebanyak 174.819 kendaraan.

