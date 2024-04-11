Tragis! Pemotor Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Parkir, Diduga Mengantuk

BANDUNG - Alen Pratama Putra, pengendara motor berpelat nomor polisi (nopol) D 6248 AAN tewas usai menabrak belakang truk di Jalan Raya Cibaduyut, Kota Bandung, Rabu (10/4/2024). Kecelakaan maut ini terjadi diduga karena korban melaju dalam kecepatan tinggi dan mengantuk hingga menabrak truk yang parkir di tepi jalan.

Kanit Gakkum Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris mengatakan, korban Alen meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah seusai mengalami benturan keras dengan truk AA 8058 yang sedang terparkir.

"Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian dibawa ke forensik RSHS Bandung," kata Manit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung saat dikonfirmasi wartawan.

AKP Arif menyatakan, korban merupakan seorang mahasiswa. Sedangkan truk Colt Diesel dikemudikan oleh Yulianto asal Magelang.

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, kronologi kejadian berawal saat korban melaju kencang di Jalan Raya Cibaduyut dari utara ke selatan. Saat tiba di lokasi kejadian, korban menabrak belakang truk Colt Diesel yang terparkir di tepi jalan.