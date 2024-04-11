Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemudik Sebut Kebijakan Rekayasa Lalin One Way dan Contraflow Bikin Lancar

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |22:55 WIB
Pemudik Sebut Kebijakan Rekayasa Lalin One Way dan Contraflow Bikin Lancar
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan menyapa pemudik (foto: dok ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Dalam pelaksanaan mudik 2024, Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas One Way, Contraflow hingga Ganjil Genap. Hari ini, Kamis 11 April 2024, polisi melakukan contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Karawang Timur Km 55-Dawuan KM 65.

Menanggapi hal itu, Iwan, pemudik yang hendak ke Garut mengatakan, perjalanannya lancar karena mengikuti contraflow dari petugas di lapangan.

"Alhamdulillah untuk tahun ini dari perjalanan sini semua Insya Allah lancar alhamdulillah, cukup bagus dengan adanya contraflow untuk memperlancar perjalanan yang dari Jakarta mau ke Jawa," kata Iwan.

Dengan adanya kebijakan rekayasa lalu lintas, Iwan berharap bisa terus ditingkatkan kembali seperti segi keamanan berlalu lintas.

"Mudah-mudahan tahun depan ditingkatkan lagi lebih bagus lagi dari segi pengamanan, terima kasih kepada anggota Kepolisian," ungkapnya.

Kata dia, dengan sosialisasi kebijakan rekayasa lalu lintas di media sosial dan pemberitaan membuat masyarakat mudah mendapatkan infomasi.

