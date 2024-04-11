Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

H+1 Lebaran, 1.157 Kendaraan Pemudik Melintasi Tol Sibanceh

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:45 WIB
H+1 Lebaran, 1.157 Kendaraan Pemudik Melintasi Tol Sibanceh
Tol Sibanceh (Foto: Ist/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Hari kedua lebaran atau hari raya Idul Fitri 1445 hijriah, Kamis, 11 April 2024, dari pukul 06.00 -12.00 WIB, tercatat sebanyak 1.157 unit kendaraan pemudik melewati jalur Tol Sibanceh.

Hal tersebut disampaikan Kasatgas Opsda Operasi Ketupat Seulawah 2024, Kombes M Iqbal Alqudusy, dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis, 11 April 2024.

Iqbal merinci, dari data yang dirilis pihaknya tercatat 1.157 unit kendaraan pemudik memasuki gerbang tol Sibanceh. Selain itu, kata dia, 54 penumpang atau pemudik juga tercatat tiba Terminal Tipe A Banda Aceh.

"Ada beberapa jalur yang digunakan pemudik hari raya Idulfitri yang kami data setiap harinya. Misalnya, via Tol Sibanceh, tercatat dilalui oleh 1.157 unit kendaraan pemudik. Kemudian, 54 penumpang juga tiba via Terminal Tipe A Banda Aceh," kata Iqbal.

Sementara itu, sambung Iqbal lagi, jumlah kedatangan penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) juga sangat ramai, yaitu sebanyak 646 orang. Kemudian, kedatangan via pelabuhan Ulee Lheue 213 orang.

"Data arus mudik via udara atau kedatangan di Bandara SIM 646 orang. Via transportasi laut di Pelabuhan Ulee Lheue 213 orang," ujarnya.

Iqbal juga mengimbau, agar pemudik tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama mudik. Bagi yang menggunakan transportasi darat agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan mengikuti arahan petugas kepolisian di lapangan.

(Arief Setyadi )

      
