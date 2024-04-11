Advertisement
HOME NEWS JATENG

Satu Korban Meninggal Kecelakaan Bus Rosalia Indah Diserahkan ke Keluarga

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:04 WIB
Satu Korban Meninggal Kecelakaan Bus Rosalia Indah Diserahkan ke Keluarga
Satu korban meninggal kecelakaan Bus Rosalia Indah diserahkan ke pihak keluarga (Foto : MPI)
A
A
A

KENDAL - RSI Weleri, Kendal, Jawa Tengah (Jateng) melakukan serah terima jenazah korban kecelakaan Bus PO Rosalia Indah di Tol KM 370 Semarang-Batang.

Serah terima tersebut setelah pihak terkait mengidentifikasi korban. Diketahui, jenazah tersebut merupakan korban perempuan anak-anak berinisial SBZ.

Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, pihak rumah sakit juga sudah mensucikan jenazah alamrhumah.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan MNC Portal, jenazah tersebut akan dibawa ke Kecamatan Berbek, Nganjuk, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, hadir langsung ayahanda dari almarhumah. Namun, yang bersangkutan enggan untuk memberikan komentar kepada awak media.

Sementara itu, ibu dari almarhumah dikabarkan menjadi salah satu korban luka-luka dan saat ini masih mendapatkan perawatan medis.

"Kami mewakili direksi RSI Kendal, kami mengucapkan berbelasungkawa sebsar-besarnya atas meninggalnya adek Sabrina (SBZ)," kata Wakil Direktur Pelayanan dan SDI RSI Kendal, dr. A. Bramukhaer, Kamis (11/4/2024).

Sebelum diberangkatkan dengan pengawalan mobil PJR, jenazah juga dibacakan oleh petugas RSI Weleri, Kendal.

