Ini Identitas Korban Tewas dan Luka Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Batang

, Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:28 WIB

SEMARANG - Polda Jawa Tengah memastikan kecelakaan lalu lintas tunggal Bus PO Rosalia Indah, Kamis (11/4/2024) di ruas tol Batang, menyebabkan 7 korban meninggal dunia.

Berikut identitasnya:

1. Sumarno (45) warga Genukharjo RT1/RW20 Wuryantoro, Kab. Wonogiri. Dia adalah kondektur.

2. Shaniqua Banunga Zeeya Salsabila (1th) warga Duwun Karokan RT6/RW1 Nganjuk, Jatim. Non manifest.

3. Moh. Mahsun (46) warga Pekayon Jaya Bekasi, kursi 8A.

4. Masriin (perempuan) kursi 7A.

5. Zifana (perempuan, usia 3tahun) kursi 10C.

6. Titik (perempuan) kursi 1B.

7. Aris Riski (laki-laki) kursi 4A.

"Korban meninggal enam penumpan, satu kondektur," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Kamis sore.

Dia menyebut jumlah penumpang bus itu 36 orang, terinci manifest 32 orang, 2 orang non manifest dan 2 orang kru.

Ada satu luka berat yakni Fitriyani (38) perempuan waega Mangundikaran RT02/RW02, Nganjuk. Kondisinya cedera kepala berat dan tidak sadar.

"Ada 19 penumpang luka-luka, status IGD kuning, kondisi sadar, luka lecet hingga fraktur (patah tulang)," lanjut Kombes Satake.

Berikut identitas korban luka:

1. Aditya Abu Samah, laki-laki, 20 Th, alamat Gading Mangu RT. 3/1 Perak, mengalami CKR lecet pada kaki kiri.