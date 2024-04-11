Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ini Identitas Korban Tewas dan Luka Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Batang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:28 WIB
Ini Identitas Korban Tewas dan Luka Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Batang
Bus Rosalia Indah kecelakaan di Tol Batang (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Polda Jawa Tengah memastikan kecelakaan lalu lintas tunggal Bus PO Rosalia Indah, Kamis (11/4/2024) di ruas tol Batang, menyebabkan 7 korban meninggal dunia.

Berikut identitasnya:

1. Sumarno (45) warga Genukharjo RT1/RW20 Wuryantoro, Kab. Wonogiri. Dia adalah kondektur.

2. Shaniqua Banunga Zeeya Salsabila (1th) warga Duwun Karokan RT6/RW1 Nganjuk, Jatim. Non manifest.

3. Moh. Mahsun (46) warga Pekayon Jaya Bekasi, kursi 8A.

4. Masriin (perempuan) kursi 7A.

5. Zifana (perempuan, usia 3tahun) kursi 10C.

6. Titik (perempuan) kursi 1B.

7. Aris Riski (laki-laki) kursi 4A.

"Korban meninggal enam penumpan, satu kondektur," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Kamis sore.

Dia menyebut jumlah penumpang bus itu 36 orang, terinci manifest 32 orang, 2 orang non manifest dan 2 orang kru.

Ada satu luka berat yakni Fitriyani (38) perempuan waega Mangundikaran RT02/RW02, Nganjuk. Kondisinya cedera kepala berat dan tidak sadar.

"Ada 19 penumpang luka-luka, status IGD kuning, kondisi sadar, luka lecet hingga fraktur (patah tulang)," lanjut Kombes Satake.

Berikut identitas korban luka:

1. Aditya Abu Samah, laki-laki, 20 Th, alamat Gading Mangu RT. 3/1 Perak, mengalami CKR lecet pada kaki kiri.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement