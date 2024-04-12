Filipina Laporkan Gangguan China Terkait Latihan Gabungan Bersama Sekutu

Kapal penjaga pantai China di dekat sebuah kapal yang tidak teridentifikasi di Laut Cina Selatan. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Filipina telah menyuarakan keprihatinan atas gangguan yang dilakukan kapal-kapal China yang menargetkan kapal-kapal nelayan mereka di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan. Gangguan ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir, termasuk sebelum latihan militer gabungan bersama negara-negara sekutunya di kawasan, menurut laporan Al Jazeera.

BACA JUGA: China Sebut Filipina Abaikan Usulan untuk Atasi Ketegangan Laut China Selatan

Menurut Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina Jay Tarriela, dua kapal penjaga pantai China terlibat dalam apa yang ia gambarkan sebagai "pelecehan" terhadap kapal penangkap ikan Filipina di dekat terumbu Iroquois pada 4 April.

Mengutip dari The Print pada Jumat (12/4/2024), Tarriela mencatat bahwa kapal-kapal China bahkan melakukan simulasi kesiapan menggunakan meriam air, sehingga mengintimidasi para nelayan Filipina. Ia mengaitkan tindakan agresif tersebut dengan apa yang ia sebut sebagai "keserakahan" dan klaim China yang tidak berdasar atas wilayah perairan tersebut berdasarkan batas wilayah yang disengketakan.

Menyoroti letak geografisnya, Tarriela menegaskan, peristiwa tersebut terjadi jauh di ZEE Filipina, khususnya di Rozul Reef, sekira 128 mil laut lepas Palawan. Mengacu pada wilayah di ZEE-nya sebagai Laut Filipina Barat, Tarriela menekankan kedaulatan Filipina atas wilayah tersebut, lapor Al Jazeera.

Ketegangan antara Filipina dan China telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan sejumlah laporan terjadinya kontak di lapangan, termasuk kejadian yang melibatkan penggunaan meriam air. Konfrontasi ini sering kali berkisar pada sengketa terumbu karang di Laut China Selatan yang kaya sumber daya.