Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Filipina Laporkan Gangguan China Terkait Latihan Gabungan Bersama Sekutu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |15:49 WIB
Filipina Laporkan Gangguan China Terkait Latihan Gabungan Bersama Sekutu
Kapal penjaga pantai China di dekat sebuah kapal yang tidak teridentifikasi di Laut Cina Selatan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Filipina telah menyuarakan keprihatinan atas gangguan yang dilakukan kapal-kapal China yang menargetkan kapal-kapal nelayan mereka di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan. Gangguan ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir, termasuk sebelum latihan militer gabungan bersama negara-negara sekutunya di kawasan, menurut laporan Al Jazeera.

Menurut Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina Jay Tarriela, dua kapal penjaga pantai China terlibat dalam apa yang ia gambarkan sebagai "pelecehan" terhadap kapal penangkap ikan Filipina di dekat terumbu Iroquois pada 4 April.

Mengutip dari The Print pada Jumat (12/4/2024), Tarriela mencatat bahwa kapal-kapal China bahkan melakukan simulasi kesiapan menggunakan meriam air, sehingga mengintimidasi para nelayan Filipina. Ia mengaitkan tindakan agresif tersebut dengan apa yang ia sebut sebagai "keserakahan" dan klaim China yang tidak berdasar atas wilayah perairan tersebut berdasarkan batas wilayah yang disengketakan.

Menyoroti letak geografisnya, Tarriela menegaskan, peristiwa tersebut terjadi jauh di ZEE Filipina, khususnya di Rozul Reef, sekira 128 mil laut lepas Palawan. Mengacu pada wilayah di ZEE-nya sebagai Laut Filipina Barat, Tarriela menekankan kedaulatan Filipina atas wilayah tersebut, lapor Al Jazeera.

Ketegangan antara Filipina dan China telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan sejumlah laporan terjadinya kontak di lapangan, termasuk kejadian yang melibatkan penggunaan meriam air. Konfrontasi ini sering kali berkisar pada sengketa terumbu karang di Laut China Selatan yang kaya sumber daya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/18/3171572/demo_di_filipina-GdOA_large.jpg
Filipina Membara! Demo Gen Z Ganyang Koruptor Rusuh, Massa dan Polisi Saling Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/18/3121338/rodrigo_duterte-wSQW_large.jpg
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Terkait Perang terhadap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/18/3032878/tak-pedulikan-latihan-militer-filipina-as-china-terus-tingkatkan-tekanan-di-laut-cina-selatan-u4GheWav2N.jpg
Tak Pedulikan Latihan Militer Filipina-AS, China Terus Tingkatkan Tekanan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029975/panglima-militer-presiden-filipina-perintahkan-deeskalasi-ketegangan-di-laut-cina-selatan-gSe5rRNiTb.jpg
Panglima Militer: Presiden Filipina Perintahkan Deeskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/18/3024540/filipina-peringatkan-konflik-di-laut-china-selatan-dapat-berujung-perang-gMVxUpPtDS.jpg
Filipina Peringatkan Konflik di Laut China Selatan Dapat Berujung Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/18/3017195/gunung-berapi-meletus-semburkan-abu-setinggi-5-km-pemerintah-filipina-naikkan-tingkat-kewaspadaan-mcu9aEp7Am.jpg
Gunung Berapi Meletus Semburkan Abu Setinggi 5 Km, Pemerintah Filipina Naikkan Tingkat Kewaspadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement