HOME NEWS NUSANTARA

Petinggi KKB Sebby Sambom dan 2 WNA Menyusup Ke Pegunungan Oksibil, Nih Penampakannya

Rahman , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |08:14 WIB
ILAGA - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom bersama 2 Warga Negara Asing (WNA) tertangkap kamera video telah menyusup lintas negara masuk wilayah Papua di awal 2024.

Sebuah video tertanggal 9 Maret 2024 muncul dengan visual kegiatan sejumlah anggota OPM menyambut kedatangan Sebby Sambom dan 2 WNA di Tanah Papua, tepatnya di wilayah Oksibil, Kampung Mimin Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Dalam rekaman video tersebut, terlihat jelas keinginan OPM untuk merdeka, menyerang Aparat Keamanan serta melawan NKRI.

Keinginan memisahkan diri dari NKRI tersebut diteriakkan oleh para anggota OPM dan terdengar jelas dalam rekaman video yang beredar. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI-Polri terkait keberadaan Sebby Sambom dan 2 WNA di Bumi Cenderawasih.

(Fahmi Firdaus )

      
