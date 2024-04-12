Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KKB Papua Rekam saat Tembak Mati Danramil Aradide, Begini Kronologi Lengkapnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |05:41 WIB
KKB Papua Rekam saat Tembak Mati Danramil Aradide, Begini Kronologi Lengkapnya
Danramil Aradide Gugur Ditembak KKB/ist
A
A
A

JAKARTA - Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB Papua kembali melakukan aksi brutal. Kelompok teroris ini membunuh seorang Komandan Koramil (Danramil) 1703 - 04 Aradide Paniai, Letda Inf. Oktovianus Sogalrey Menjmenj di Kabupaten Paniai, Papua Pegunungan pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT.

Kronologi pembunuhan sadis tersebut berawal saat korban sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan Trans Enarotali. KKB yang sudah menunggu korban langsung menembak dan membacok korban yang sudah terjatuh.

Pelaku berjumlah enam orang tersebut, juga memvideokan aksi penembakannya dan mengangkat senjata laras panjang usai melumpuhkan korban.

Aksi brutal KKB Papua tersebut dilakukan oleh anggota dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipauda Paniai, pimpinan Matias Gobay, yaitu Mayor Osea Satu Boma bersama kelompoknya.

Anggota yang mendapat laporan dari warga langsung melakukan proses evakuasi oleh gabungan anggota Satgas Raider 527 /by/koramil 1703 - 04 Aradide dan Polsek Aradide. Pukul 12.11 WIT, jenazah korban tiba di Koramil 1703 - 04 Aradide.

