Danramil Aradide Ditemukan Tewas di Jalan Trans Papua, Ada Luka Bacok di Kepala

PANIAI - Penemuan mayat di Ruas Jalan Jalan Trans Enarotali – Aradide Kabupaten Pamiai Papua ternyata Danramil 1703 - 04 Aradide, Letda Inf Oktovianus Sogalrey. Korban ditemukan pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi awal kejadian yakni pada Rabu 10 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIT korban terlihat keluar dari rumah dan hendak menuju ke Pelabuhan Pasir dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk mengambil barang. Namun, setelah itu korban tidak kembali lagi hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia.

Mayat korban ditemukan warga pada Kamis 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT. Maka, gabungan anggota TNI dan Polri, sekitar pukul 11.00 WIT melakukan proses evakuasi jenazah.

Gabungan anggota Satgas Raider 527 / BY, Koramil 1703 - 04 Aradide dan Polsek Aradide, pukul 12.11 WIT membawa jenazah korban dan tiba di Koramil 1703 - 04 Aradide.

Pada korban, ada luka robek akibat kena senjata tajam pada bagian kepala belakang. Sementara kendaraan roda dua korban tidak ditemukan atau hilang.