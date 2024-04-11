Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Danramil Aradide Ditemukan Tewas di Jalan Trans Papua, Ada Luka Bacok di Kepala

Rahman , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |19:30 WIB
Danramil Aradide Ditemukan Tewas di Jalan Trans Papua, Ada Luka Bacok di Kepala
Danramil Aradide ditemukan tewas diduga dihabisi KKB (Foto: Ist/Rahman)
A
A
A

PANIAI - Penemuan mayat di Ruas Jalan Jalan Trans Enarotali – Aradide Kabupaten Pamiai Papua ternyata Danramil 1703 - 04 Aradide, Letda Inf Oktovianus Sogalrey. Korban ditemukan pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi awal kejadian yakni pada Rabu 10 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIT korban terlihat keluar dari rumah dan hendak menuju ke Pelabuhan Pasir dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk mengambil barang. Namun, setelah itu korban tidak kembali lagi hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia.

Mayat korban ditemukan warga pada Kamis 11 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT. Maka, gabungan anggota TNI dan Polri, sekitar pukul 11.00 WIT melakukan proses evakuasi jenazah.

Gabungan anggota Satgas Raider 527 / BY, Koramil 1703 - 04 Aradide dan Polsek Aradide, pukul 12.11 WIT membawa jenazah korban dan tiba di Koramil 1703 - 04 Aradide.

Pada korban, ada luka robek akibat kena senjata tajam pada bagian kepala belakang. Sementara kendaraan roda dua korban tidak ditemukan atau hilang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement