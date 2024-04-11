Danramil Aradide Gugur Diduga Ditembak OPM Secara Brutal saat Motoran

PANIAI - Aksi bejat kembali dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga memakan korban seorang Komandan Koramil (Danramil) di Kabupaten Paniai, Papua Pegunungan pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT.

Video viral yang tersebar di media sosial kembali mengemparkan dunia maya, hal ini karena OPM merilis penembakan 1 anggota TNI berpangkat Letda atau Letnan dua yang menjabat sebagai Danramil 1703 - 04 Aradide Paniai, di jalan Trans Enarotali.

Aksi bejat OPM dilakukan dengan menembak jatuh dari atas motor yang sedang melintas di jalan dan langsung membacok korban yang sudah terjatuh di atas motor.

Pelaku berjumlah enam orang memvideokan aksi penembakannya dan mengangkat senjata laras panjang karena berhasil melumpuhkan korban.

Dengan mengatasnamakan dari pimpinan Komandan Operasi TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipauda Paniai, Mayor Osea Satu Boma bersama pasukannya menembak mati Danramil Koramil Komopa Paniai Papua.

Informasi dihimpun, kronologi kejadian pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT telah diperoleh informasi tentang penemuan mayat Danramil Aradide di Jalan Trans Enarotali – Aradide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Identitas korban benama Letda Inf. Oktovianus Sogalrey Menjmenj sebagai Danramil 1703 - 04 Aradide.

Pada Rabu 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, korban terlihat keluar dari rumah dan hendak menuju ke Pelabuhan Pasir dengan menggunakan motor untuk mengambil barang setelah itu korban tidak kembali lagi.