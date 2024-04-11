Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Danramil Aradide Gugur Diduga Ditembak OPM Secara Brutal saat Motoran

Fery Fadly , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |20:56 WIB
Danramil Aradide Gugur Diduga Ditembak OPM Secara Brutal saat Motoran
Evakuasi Danramil Aradide (Foto: Tangkapan layar/Fery Fadly)
A
A
A

PANIAI - Aksi bejat kembali dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga memakan korban seorang Komandan Koramil (Danramil) di Kabupaten Paniai, Papua Pegunungan pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT.

Video viral yang tersebar di media sosial kembali mengemparkan dunia maya, hal ini karena OPM merilis penembakan 1 anggota TNI berpangkat Letda atau Letnan dua yang menjabat sebagai Danramil 1703 - 04 Aradide Paniai, di jalan Trans Enarotali.

Aksi bejat OPM dilakukan dengan menembak jatuh dari atas motor yang sedang melintas di jalan dan langsung membacok korban yang sudah terjatuh di atas motor.

Pelaku berjumlah enam orang memvideokan aksi penembakannya dan mengangkat senjata laras panjang karena berhasil melumpuhkan korban. 

Dengan mengatasnamakan dari pimpinan Komandan Operasi TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipauda Paniai, Mayor Osea Satu Boma bersama pasukannya menembak mati Danramil Koramil Komopa Paniai Papua.

Informasi dihimpun, kronologi kejadian pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT telah diperoleh informasi tentang penemuan mayat Danramil Aradide di Jalan Trans Enarotali – Aradide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Identitas korban benama Letda Inf. Oktovianus Sogalrey Menjmenj sebagai Danramil 1703 - 04 Aradide.

Pada Rabu 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, korban terlihat keluar dari rumah dan hendak menuju ke Pelabuhan Pasir dengan menggunakan motor untuk mengambil barang setelah itu korban tidak kembali lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement