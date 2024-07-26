Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |05:15 WIB
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
Pasukan Brimob (foto: dok Okezone)
A
A
A


PULUHAN personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan Operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dari Organisasi Papua Merdeka (OPM/KKB).

Puluhan personel tersebut akan mengemban tugas selama enam bulan. Berikut sejumlah faktanya:

1. Sebanyak 70 Personel Brimob Dikerahkan 

Wakapolda Papua Barat, Brigadir Alfred Papare mengatakan, puluhan personel di bawah kendali operasi (BKO) Brimob akan mengemban tugas selama enam bulan.

Operasi tersebut kata dia merupakan upaya Polri mengantisipasi gangguan kamtibmas dari Organisasi Papua Merdeka (OPM/KKB), serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Maybrat.

"Kehadiran BKO Brimob bertujuan mewujudkan kamtibmas di Maybrat yang kondusif supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," ujar Alfred.

2. Perhatikan Aspek HAM

Seluruh personel Brimob wajib memperhatikan aspek penegakan hukum, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) selama pelaksanaan operasi, agar tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

"Jaga soliditas internal, tingkatkan kedisiplinan, profesionalitas, dan perfoma masing-masing personel untuk keberhasilan tugas," ujar Wakapolda Papua Barat, Brigadir Alfred Papare.

 

Halaman:
1 2 3
      
