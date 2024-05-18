Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai

JAYAPURA - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz-2024, bersama Polres Dogiyai, berhasil menangkap pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) wilayah Dokoge-Paniai, Peni Pekei alias Petrus Pekei, yang juga merupakan komandan operasi umum markas Dokoge.

Penangkapan ini terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, pada Jumat 17 Mei 2024.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Faizal Ramadhani saat dimintai keterangan mengatakan, penangkapan pimpinan KKB Petrus Pekei dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor lp/01/k/ii/2015/papua/res Paniai tertanggal 1 Februari 2015 dan daftar pencarian orang (DPO) nomor: DPO / 36 / xi / 2016 / Ditreskrimum tertanggal 11 November 2016.

BACA JUGA: Anan Nawipa Anggota KKB Teroris Pembunuh Danramil Aradide Ternyata Spesialis Curanmor

Petrus Pekei ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukannya pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo-Paniai dengan korbannya adalah Nicolas Worabay.

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno menjelaskan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus Pekei sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai.

Selama kurang dari tiga jam setelah pemantauan, personel berhasil mengamankan pelaku di tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.