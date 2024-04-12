Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Viral Khatib Sholat Ied Ceramah Pemilu Curang, Kemenag Bantul Buka Suara

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |12:15 WIB
Viral Khatib Sholat Ied Ceramah Pemilu Curang, Kemenag Bantul Buka Suara
Viral khatib Sholat Ied ceramah kecurangan Pemilu (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BANTUL - Sebuah video memperlihatkan momen jamaah meninggalkan lokasi Sholat Idul Fitri viral di media sosial ketika khatib menyampaikan ceramah menyangkut pemilu curang. Video yang diunggah oleh Akun X @merapi_uncover itu menyebut peristiwa ini terjadi di Lapangan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Bantul.

"Sholat Ied di lapangan Tamanan Bantul lagi rame lur, khotbah politik di tinggal bubar jamaah," tulis akun itu, dikutip Jumat (12/04/2024).

Ada dua video berdurasi pendek yang diunggah itu. Pertama, menampilkan sejumlah jamaah meninggalkan lapangan tempat sholat dan kedua, menunjukkan sosok khatib dengan ceramahnya yang menyinggung kecurangan pemilu melibatkan pejabat negara.

"Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru di terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar," kata sosok khatib dalam video.

Samar-samar terdengar riuh dari arah para jamaah saat khatib tersebut menyampaikan khotbahnya.

"Sebab itu, mereka yang dulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar," lanjutnya.

Menanggapi adanya video viral tersebut, Kepala Kantor Kemenag Bantul, Ahmad Shidqi menyebut berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, Sholat Idul Fitri yang berlangsung di Lapangan Tamanan tersebut diselenggarakan oleh panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) setempat.

Halaman:
1 2
      
