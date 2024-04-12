Tragedi di Hari Raya, Dua Remaja Tenggelam di Situ Cileunca Bandung

BANDUNG - Dua orang remaja bernama Dede Alias Grandong (13) dan Dede (13) mengalami musibah ditengah suasana Hari Raya Idul Fitri 2024, pada Rabu (10/4/2024).

Kedua remaja ini terjatuh saat sedang bermain rakit di tengah danau dan akhirnya tenggelam.

Camat Pangalengan, Agus Hindar membenarkan adanya kejadian tragis tersebut, namun untuk penyebab pasti dari insiden itu masih belum diketahui.

"Kedua anak tersebut tenggelam saat merakit," ujar Agus saat dikonfirmasi, Jumat (12/4/2024).

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, mengonfirmasi bahwa tim pencarian dan penyelamatan gabungan masih belum menemukan kedua korban.

"Betul, saat ini pencarian masih terus dilakukan," ungkapnya.

Menurut informasi, kedua remaja yang tergelam tersebut adalah Dede (13) dari Kampung Cibuluh, Desa Pulosari, dan Dede (13) dari Kampung Pasirmulya, Desa Margamulya, tenggelam saat menggunakan rakit di Situ Cileunca.

Diduga, rakit yang mereka gunakan terbalik, menyebabkan keduanya tenggelam.

Keduanya tenggelam saat di tengah situ menggunakan rakit. Diduga, rakit yang mereka gunakan terbalik sekira pukul 13.30 hingga 17.00 WIB, sehingga membuat dua remaja tersebut tenggelam pada Rabu, 10 April 2024.