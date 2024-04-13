Advertisement
HOME NEWS JABAR

Menteri Basuki Bilang Tol Bocimi Sudah Bisa Bantu Arus Balik 2024

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |16:26 WIB
Menteri Basuki Bilang Tol Bocimi Sudah Bisa Bantu Arus Balik 2024
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto : MPI)
A
A
A

 

SEMARANG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan ruas Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) sudah bisa dilalui.

Seperti diketahui, jalur tersebut sempat ditutup lantaran longsor di KM 64 pada Rabu 3 April 2024.

"Untuk Tol Bocimi yang kemarin longsor di KM 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui satu lajur," kata Basuki saat ditemui di GT Kalikangkung, Sabtu (13/4/2024).

Akan hal itu, Basuki menyatakan jalur tersebut dapat digunakan untuk arus balik Lebaran 2024/Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Ini bisa buat bantu arus mudik," ujarnya.

Terkait teknis penggunaannya, Basuki menyebutkan, nantinya akan diatur oleh pihak kepolisian setempat.

"Nanti diatur sama Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan satu lajur itu," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
