Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel: 200 Rudal Iran Rusak Pangkalan Militer dan Warga Terluka

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |08:19 WIB
Israel: 200 Rudal Iran Rusak Pangkalan Militer dan Warga Terluka
A
A
A

NEGEV - Ancaman Iran untuk melakukan balasan terhadap Israel menjadi kenyataan. Israel menyebut, Iran telah meluncurkan 200 rudal yang menyebabkan kerusakan dan warga mereka terluka. Serangan dilakukan mulai Minggu (14/4/2024) dini hari WIB.

Juru Bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan rudal balistik yang dilancarkan Iran menyebabkan kerusakan pada pangkalan militer. "Sebagian besar rudal dicegat sistem pertahanan udara jarak jauh Arrow. Rudal-rudal tersebut sebagian besar ditembak jatuh di luar wilayah udara Israel, kata Hagari dikutip times of Israel.

Serangan tersebut, juga menyebabkan seorang gadis muda di Negev mengalami luka. Gadis itu, menurut petugas medis, terluka oleh pecahan peluru setelah dicegat. Dampak lainnya kata Hagari menyebabkan “kerusakan ringan pada infrastruktur” di pangkalan militer di Israel selatan.

Dia mengatakan jet tempur juga menjatuhkan puluhan rudal jelajah dan puluhan drone. Secara total, Iran meluncurkan lebih dari 200 proyektil ke Israel, menurut Hagari. Dia mengatakan kejadian itu belum berakhir.

Sementara Komando Front Dalam Negeri IDF pemerintah melakukan pembatasan pertemuan dan pembatalan semua kegiatan pendidikan dan perjalanan sekolah tetap berlaku seperti yang diumumkan sebelumnya. Hanya, warga Israel tak perlu panik dan tidak perlu lagi tinggal di dekat ruangan yang dilindungi.

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement