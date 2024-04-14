Hamas Tolak Usulan Gencatan Senjata Israel, Tuntut Perang Segera Diakhiri

KAIRO - Kelompok Islam Palestina Hamas menolak usulan gencatan senjata Israel, dan mengatakan pada Sabtu, (13/4/2024) bahwa mereka telah menyerahkan kepada mediator di Mesir dan Qatar tanggapan mereka terhadap usulan yang diterima Senin, (8/4/2024) lalu.

Setelah lebih dari enam bulan berperang dengan Israel di Gaza, perundingan masih menemui jalan buntu, dan Hamas tetap berpegang pada tuntutannya bahwa perjanjian apa pun harus mengakhiri perang.

“Kami.. menegaskan kembali kepatuhan kami terhadap tuntutan kami dan tuntutan nasional rakyat kami; dengan gencatan senjata permanen, penarikan tentara pendudukan dari seluruh Jalur Gaza, kembalinya para pengungsi ke wilayah dan tempat tinggal mereka, intensifikasi masuknya bantuan dan bantuan, dan dimulainya rekonstruksi,” kata Hamas dalam pernyataannya sebagaimana dilansir Reuters.

Israel ingin mengamankan kembalinya sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober yang memicu perang, namun mengatakan pihaknya tidak akan berhenti berperang sampai kekuatan militer Hamas dihancurkan. Mereka juga mengatakan pihaknya masih berencana melakukan serangan terhadap kota Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga sipil mengungsi.

Hamas mengatakan pada Sabtu bahwa mereka siap untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tawanan dengan Israel yang akan membebaskan 133 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza sebagai imbalan atas ratusan warga Palestina yang dipenjara di Israel.