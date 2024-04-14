Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Tolak Usulan Gencatan Senjata Israel, Tuntut Perang Segera Diakhiri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |15:18 WIB
Hamas Tolak Usulan Gencatan Senjata Israel, Tuntut Perang Segera Diakhiri
Foto: Reuters.
A
A
A

KAIRO - Kelompok Islam Palestina Hamas menolak usulan gencatan senjata Israel, dan mengatakan pada Sabtu, (13/4/2024) bahwa mereka telah menyerahkan kepada mediator di Mesir dan Qatar tanggapan mereka terhadap usulan yang diterima Senin, (8/4/2024) lalu.

Setelah lebih dari enam bulan berperang dengan Israel di Gaza, perundingan masih menemui jalan buntu, dan Hamas tetap berpegang pada tuntutannya bahwa perjanjian apa pun harus mengakhiri perang.

“Kami.. menegaskan kembali kepatuhan kami terhadap tuntutan kami dan tuntutan nasional rakyat kami; dengan gencatan senjata permanen, penarikan tentara pendudukan dari seluruh Jalur Gaza, kembalinya para pengungsi ke wilayah dan tempat tinggal mereka, intensifikasi masuknya bantuan dan bantuan, dan dimulainya rekonstruksi,” kata Hamas dalam pernyataannya sebagaimana dilansir Reuters.

Israel ingin mengamankan kembalinya sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober yang memicu perang, namun mengatakan pihaknya tidak akan berhenti berperang sampai kekuatan militer Hamas dihancurkan. Mereka juga mengatakan pihaknya masih berencana melakukan serangan terhadap kota Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga sipil mengungsi.

Hamas mengatakan pada Sabtu bahwa mereka siap untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tawanan dengan Israel yang akan membebaskan 133 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza sebagai imbalan atas ratusan warga Palestina yang dipenjara di Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087057/petani-x5Ib_large.jpg
Derita Petani Sayur yang Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/18/3084131/qatar_umumkan_tunda_gencatan_senjata_di_gaza-kWxy_large.jpg
Qatar Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031006/serangan-udara-israel-hantam-sekolah-di-gaza-tewaskan-setidaknya-16-orang-JdzRyik2on.jpg
Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, Tewaskan Setidaknya 16 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement