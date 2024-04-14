Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Peringatkan Serangan yang Lebih Besar Jika israel Membalas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |16:16 WIB
Iran Peringatkan Serangan yang Lebih Besar Jika israel Membalas
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN - Iran memperingatkan Israel akan serangan yang lebih besar di wilayahnya jika Tel Aviv membalas serangan drone dan rudal Teheran pada Minggu, (14/4/2024). Iran menambahkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah diperingatkan untuk tidak mendukung tindakan militer Israel.

“Respon kami akan jauh lebih besar dibandingkan aksi militer malam ini jika Israel membalas terhadap Iran,” kepala staf angkatan bersenjata Mayor Jenderal Mohammad Bagheri mengatakan kepada TV pemerintah, seraya menambahkan bahwa Teheran memperingatkan Washington bahwa dukungan apa pun terhadap pembalasan Israel akan mengakibatkan pangkalan-pangkalan AS menjadi sasaran.

Komandan Korps Garda Revolusi Islam, Hossein Salami, juga memperingatkan Teheran akan membalas setiap serangan Israel terhadap kepentingan, pejabat, atau warga negaranya, demikian dilansir Telegraph.

Sebelumnya, Iran dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 200 drone, rudal jelajah, dan rudal balistik ke arah Israel pada Sabtu malam, menurut pernyataan militer Israel. 

Tindakan ini disebut sebagai pembalasan atas serangan udara Israel baru-baru ini di kompleks Kedutaan Besar Iran di Damaskus. Ini diyakini sebagai serangan langsung pertama Iran terhadap wilayah Israel, yang menandakan potensi peningkatan konflik yang berbahaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement