INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Arus Balik di Simpang Palimanan Cirebon Ramai, Didominasi Pemotor Menuju Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |08:56 WIB
Arus Balik di Simpang Palimanan Cirebon Ramai, Didominasi Pemotor Menuju Jakarta
Arus balik Lebaran 2024 di Persimbangan Palimanan, Cirebon (iNewsTV)
JAKARTA - Jalur Arteri Simpang Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menunjukkan peningkatan volume kendaraan arus balik Lebaran 2024. Jalur ini terpantau masih didominasi oleh sepeda motor.

Berdasarkan pantauan di persimpangan Palimanan, Minggu (14/4/2024) pagi, jalur ini mulai ramai dilintasi kendaraan yang mengarah menuju Jakarta dan sekitarnya.

 BACA JUGA:

Dari informasi yang diterima Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon, tercatat sebanyak 1.500 kendaraan Roda dua per jam nya melintasi jalur ini.

Aktivitas jual beli masyarakat di Pasar Tumpah sepanjang jalan Arteri Palimanan masih menjadi salah satu titik kepadatan lalu lintas. Untuk itu, pihak kepolisian setempat telah menyiagakan sejumlah personelnya untuk mengatur arus lalu lintas.

Cuaca di Jalan Arteri Palimanan sendiri dalam kondisi mendung. Kepada para pemudik yang menggunakan roda dua diimbau untuk berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan.

(Salman Mardira)

      
