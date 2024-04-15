Humor Gus Dur : Keberanian Banser NU Kalahkan Tentara Amerika dan Jepang

PRESIDEN keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok yang humoris. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini kerap melemparkan guyonan yang membuat lawan bicara atau pendengar tertawa. Lelucon-lelucon Gus Dur biasanya penuh makna.

Sekali waktu, Gus Dur menceritakan tentang Barisan Ansor Serbaguna alias Banser, organisasi sayap NU. Saat itu Gus Dur masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Melansir dari NU Online, Gus Dur lagi bersama bersama Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Jepang. Di atas kapal pesira, ketiga pemimpin negara berbincang dan mulai menyombongkan kemampuan tentaranya masing-masing.

Presiden AS menyebutkan tentaranya bisa mengelilingi kapal hingga 10 kali tanpa berhenti. Hal ini langsung dibuktikan dan ternyata benar.

Tak mau kalah, Perdana Menteri Jepang malah menyebut tentaranya bisa mengelilingi kapal hingga 25 kali. Dipanggillah seorang prajurit untuk terjun ke laut untuk berenang mengelilingi kapal 25 kali. Ternyata, tentara itu bisa melakukannya.

Melihat keberanian dan ketangguhan tentara AS dan Jepang, Gus Dur hampir kehilangan muka. Untungnya, Gus Dur segera punya ide dan sesaat kemudian memanggil seorang anggota Banser NU yang kebetulan ikut.

"Ini bapak-bapak, dia seorang anggota Banser NU. Dia bukan tentara dan tidak pernah mengikuti latihan militer resmi. Dia akan saya suruh berenang 100 kali," kata Gus Dur sambil menepuk-nepuk pundak anggota Banser.

Presiden AS dan perdana menteri Jepang hanya bisa melongo.

"Ayo sekarang kamu nyebur ke laut dan berenang keliling kapal sampai 100 kali," kata Gus Dur kepada anggota Benser tadi dengan penuh percaya diri.

"Mana mungkin Gus, saya masak disuruh berenang mengelilingi kapal sebesar ini. Saya tidak mau Gus," kata anggota Banser.