HOME NEWS JABAR

Jalur Lingkar Gentong Macet Parah, Pengemudi Pilih Keluar Kendaraan Hirup Udara Segar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |00:30 WIB
Pemudik di Jalur Lingkar Gentong (Foto: MPI)
Pemudik di Jalur Lingkar Gentong (Foto: MPI)
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Kemacetan panjang terjadi di jalur Gentong, Tasikmalaya Minggu (14/4/2024). Adanya kemacetan itu pengemudi mobil memilih keluar dari kendaraannya untuk menghirup udara segar di jalur Gentong.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di pos pengamanan Letter U Lingkar Gentong, terlihat pengendara mobil tidak menginjak pedal gasnya hingga 10 menit saat puncak arus balik mudik lebaran.

Seorang pemudik, Tarekat (50) mengaku sengaja keluar dari kendaraannya untuk beristirahat sejenak. Dia bersama keluarga melakukan perjalanan arus balik menuju Bandung dari Tasikmalaya.

"Iya keluar dulu untuk istirahat dulu kita nyari angin dulu aja lah," ujar Tarekat kepada MNC Portal Indonesia.

Menurut pengakuannya arus lalulintas pada momentum lebaran 2024 ini cukup padat jika dibandingkan tahun lalu. "Kalau tahun kemarin enggak terlalu. Sekarang lebih parah," katanya.

Diketahui jalur Gentong ini merupakan jalan alternatif yang biasa di lewati pengendara untuk menuju Bandung dari Tasikmalaya ataupun Jawa Tengah.

Polisi bahkan sudah memberlakukan tujuh kali one way untuk menguras kepadatan volume kendaraan di jalur Gentong hingga malam hari.

Halaman:
1 2
      
